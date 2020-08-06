Son dakika haberi: Patlama sonrası savaş alanına dönen Beyrut yaralarını sarmaya çalışıyor
Son dakika güncel haberine göre Harabeye dönen Beyrut Liman bölgesinden detaylar Zarar gören sokak ve dükkanlardan detaylar Vatandaşların enkazı temizleme çalışmaları Zarar gören evler BEYRUT - Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından çevredeki birçok bina hasar görürken, bölgede çalışmalar devam ediyor.
06.08.2020 11:02 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:51
Harabeye dönen Beyrut Liman bölgesinden detaylar
Zarar gören sokak ve dükkanlardan detaylar
Vatandaşların enkazı temizleme çalışmaları
Zarar gören evler BEYRUT - Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından çevredeki birçok bina hasar görürken, bölgede çalışmalar devam ediyor.
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Kaynak: AA