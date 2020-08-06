Son dakika haberi: Patlama sonrası savaş alanına dönen Beyrut yaralarını sarmaya çalışıyor Son dakika güncel haberine göre Harabeye dönen Beyrut Liman bölgesinden detaylar Zarar gören sokak ve dükkanlardan detaylar Vatandaşların enkazı temizleme çalışmaları Zarar gören evler BEYRUT - Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından çevredeki birçok bina hasar görürken, bölgede çalışmalar devam ediyor.

Harabeye dönen Beyrut Liman bölgesinden detaylar Zarar gören sokak ve dükkanlardan detaylar Vatandaşların enkazı temizleme çalışmaları Zarar gören evler BEYRUT - Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından çevredeki birçok bina hasar görürken, bölgede çalışmalar devam ediyor. Kaynak: AA