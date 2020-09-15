Son dakika haberi... Patates yüklerken elektrik akımına kapılan kişi, öldü
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Son dakika haberi... Patates yüklerken elektrik akımına kapılan kişi, öldü

Son dakika gündem haberi... KONYA'da TIR'ın dorsesine patates yüklerken yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapılan Sezgin Koç (23), yaşamını yitirdi.

Son dakika haberi... Patates yüklerken elektrik akımına kapılan kişi, öldü
15.09.2020 22:35 | Son Güncelleme: 15.09.2020 22:39

KONYA'da TIR'ın dorsesine patates yüklerken yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapılan Sezgin Koç (23), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Akçalar Mahallesi Sarıtaş mevkiinde meydana geldi. Tarlada işçi olarak çalışan Sezgin Koç, patates yüklediği TIR'ın dorsesinin üzerinden geçen yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapıldı. Yaralı Koç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.


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Kaynak: DHA

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