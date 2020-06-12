Son dakika haberi | Parmak izinden tespit edildi, drone ile yakalandı
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Son dakika haberi | Parmak izinden tespit edildi, drone ile yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Osmaniye polisi motosiklet hırsızını parmak izinden tespit etti, drone ile yakaladı.

Son dakika haberi | Parmak izinden tespit edildi, drone ile yakalandı
12.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:48

Osmaniye polisi motosiklet hırsızını parmak izinden tespit etti, drone ile yakaladı.

Alınan bilgiye göre, merkez ilçe Rauf Bey Mahallesi 9559 Sokak'ta oturan A.A. sabah kalktığında kendisine ait 80 ER 173 plakalı motosikletinin evinin bahçesinde olmadığını fark edince polisi aradı.

Bunun üzerine Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlığın olduğu sokakta çalışma başlattı. Sokaktaki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, 18 hırsızlıktan kaydı olan E.U.'nun pedallı bisikletle gelerek, bisikleti bırakıp motosikleti çaldığını tespit etti. Ayrıca E.U.'nun bıraktığı bisiklet üzerinde olay yeri çalışmasında şüphelinin parmak izi tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, E.U.'yu drone ile takibe alarak sokak ortasında yakaladı.

E.U. cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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