Son dakika haberi! Parmak izi bırakmamak için eldiven giyen çocuk hırsız güvenlik kamerasını hesaba katmadı

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te küçük yaşta bir erkek çocuğu, giyim mağazasında hırsızlık yaptıktan sonra geldiği bisikletiyle kaçtı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'te bir giyim mağazasının elemanının dalgınlığından faydalanan küçük yaştaki erkek çocuğu, kasadaki paraları çalarak kayıplara karıştı. Bu olay mağazanın güvenlik kameralarına an ve an yansırken, küçük yaşta çocuğun sakin tavırları gözlerden kaçmadı. Güvenlik kamarasında bisikleti ile dükkan önüne gelen çocuk, içeri girdikten sonra kasaya yönelmesi, ardından 20 saniye içinde kasadaki bir miktar parayı alıp bisikletine binerek kayıplara karışması yer alıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, çocuğun parmak izi bırakmamak için eldiven taktığı görülürken, ancak güvenlik kameraları hiç hesaba katmadığı ortaya çıktı. - BİLECİK