Son dakika haberi... Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri keserek çıkarttı

Son dakika gelişmesine göre Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri keserek çıkarttı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.