Son dakika haberi... Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri keserek çıkarttı
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Son dakika haberi... Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri keserek çıkarttı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri keserek çıkarttı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.

Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri keserek çıkarttı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş parmağına sıkışan yüzüğü çıkartamayınca hastaneye gitti. Yüzüğü çıkartmayacaklarını söyleyen hastane çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, vatandaşın parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkarttı.

Son dakika haberi... Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri keserek çıkarttı
Son dakika haberi... Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri keserek çıkarttı
Son dakika haberi... Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri keserek çıkarttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören

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