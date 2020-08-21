Son dakika haberi: Parktaki ağaca kendini asmak isteyen kişiyi polis ikna etti
Son dakika habere göre ADANA'da, parktaki ağaca kendini asarak intihar etmek isteyen Şahin B. (45), polis tarafından ikna edilerek, vazgeçirildi.
21.08.2020 09:45 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:21
ADANA'da, parktaki ağaca kendini asarak intihar etmek isteyen Şahin B. (45), polis tarafından ikna edilerek, vazgeçirildi.
Olay, sabah erken saatlerde Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi'ndeki parkta yaşandı. Şahin B., yanında getirdiği ipi, sandalyeye çıkarak ağaca bağladı. Şahin B.'nin intihar edeceğini fark edenler hemen polisi aradı. Hızla parka gelen polis ekipleri, sandalyedeki Şahin B.'yi ikna ederek, intihardan vazgeçirdi. Alkollü olduğu öne sürülen Şahin B., polis merkezine götürüldü.
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Kaynak: DHA