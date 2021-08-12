Son dakika haberi: Parkta oynarken elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Parkta oynarken elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı

Son dakika haberi: Parkta oynarken elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde parkta oynayan 4 yaşındaki bir çocuk elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde parkta oynayan 4 yaşındaki bir çocuk elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Olay, Atatürk Mahallesi Gökdağ Sokak'ta bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta oyun oynadığı esnada elektrik trafosuna dokunan 4 yaşındaki Miraç Altunbağ isimli çocuk, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla küçük çocuk Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberi: Parkta oynarken elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bir anda hareket eden asansör nedeniyle tavan arasına sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi
Bir anda hareket eden asansör nedeniyle tavan arasına sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi
Karadeniz sel felaketiyle boğuşurken, Meteoroloji'den Trakya'ya kritik uyarı: Şiddetli yağış geliyor
Karadeniz sel felaketiyle boğuşurken, Meteoroloji'den Trakya'ya kritik uyarı: Şiddetli yağış geliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Ziya Selçuk İlham Aliyev Bekir Pakdemirli
Magazin Kibariye Onur Akay Cem Yılmaz Demet Akalın
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Parkta oynarken elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 23:54:38. #1.14#

title