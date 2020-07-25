Son dakika haberi... Parkta otururken karnından vuruldu Bir son dakika haberine göre DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, parkta oturan Müzeyyen Dikgöz (65), kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu masaya isabet ederek seken kurşunun karnına gelmesiyle yaralandı.

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, parkta oturan Müzeyyen Dikgöz (65), kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu masaya isabet ederek seken kurşunun karnına gelmesiyle yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Gölyaka ilçesi Kültür Park'ta meydana geldi. Parkta oğluyla birlikte oturan Müzeyyen Dikgöz'ün karnına, kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tabancadan çıkan kurşun, masadan sekip, isabet etti. Dikgöz masaya yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Müzeyyen Dikgöz ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Düğün konvoyunda bulunan bir kişinin tabanca ile ateş ettiği, masaya isabet eden kurşunun sekerek Dikgöz'ün karnına saplandığı ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA