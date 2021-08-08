Son dakika haberi: Park halindeki otomobilde yangın çıktı

Son dakika haberler... Ordu'nun Ünye ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın kısa sürede müdahale edilerek söndürüldü.

Ordu'nun Ünye ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın kısa sürede müdahale edilerek söndürüldü.

Yangın, ilçesin Hamidiye Mahallesi Bağbaşı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen site bahçesinde bulunan araç yanmaya başladı. Araç içerisinden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler Ordu Büyükşehir Belediye Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler aracın ön kısmında başlayan alevlere müdahale ederek büyümesini engelledi. Yanan aracın ön kısmında maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı