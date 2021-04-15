Son dakika haberi... Park halindeki otomobil alev alev yandı
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Son dakika haberi... Park halindeki otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Park halindeki otomobil alev alev yandı

Son dakika haber: Antalya'da park halindeki Tofaş Kartal marka otomobil, motor bölümünde çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da park halindeki Tofaş Kartal marka otomobil, motor bölümünde çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. Yanan otomobile ilk müdahaleyi vatandaşlar yangın tüpüyle yaparken, Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiyesinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü.

Yangın, Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi 3100 Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park halindeki Bünyamin Yıldırım'a ait 42 ED 888 otomobil motor bölümünden başlayan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. Yanan araca ilk müdahaleyi yangın tüpüyle vatandaşlar yaparken, yangın sırasında patlamaların da yaşandığı bildirildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı ekipler yangını söndürmesine rağmen araç kullanılamaz hale geldi.

Aracın park halinde olduğu, yangının elektrik kontağı sonucu motor bölümünden başlamış olma ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi. - ANTALYA

Son dakika haberi... Park halindeki otomobil alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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