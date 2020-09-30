Son dakika haberi... Paris'teki korkutan ses; sonik patlama çıktı

Son dakika haberi: Fransa'nın başkenti Paris'te duyulan korkutan sesin sonik patlamadan kaynaklı olduğu açıklandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te duyulan korkutan sesin sonik patlamadan kaynaklı olduğu açıklandı.

Paris Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kentte tedriginliğe yol açan patlama sesinin, ses bariyerini aşan bir savaş uçağından kaynaklandığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı