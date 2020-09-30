Son dakika haberi... Paris'teki korkutan ses; sonik patlama çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Paris'teki korkutan ses; sonik patlama çıktı

30.09.2020 13:32 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:37
Son dakika haberi... Paris'teki korkutan ses; sonik patlama çıktı

Son dakika haberi: Fransa'nın başkenti Paris'te duyulan korkutan sesin sonik patlamadan kaynaklı olduğu açıklandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te duyulan korkutan sesin sonik patlamadan kaynaklı olduğu açıklandı.

Paris Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kentte tedriginliğe yol açan patlama sesinin, ses bariyerini aşan bir savaş uçağından kaynaklandığını belirtti.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Seda Sayan Cem Yılmaz Türkan Şoray
Spor Sörloth Ryan Babel Fatih Terim Gökhan Gönül Mehmet Özdilek
Daha Fazla Çocuk İntihar Futbolcu Vatandaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Paris'teki korkutan ses; sonik patlama çıktı - Paris
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 13:36:47. #1.14#
title