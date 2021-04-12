Son dakika haberi: Paris'te hastane önünde silahlı saldırı: 1 ölü
Son dakika haberine göre Fransa'nın başkenti Paris'te bir hastanenin önünde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Fransa'nın başkenti Paris'te bir hastanenin önünde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Paris'in 16'ncı bölgesindeki Henry Dunant Hastanesi önünde kimliği belirsiz bir kişi silahla ateş açarak 2 kişiyi vurdu. Yerel saatle 13.40'da meydana gelen olayda bir kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Saldırganın motosikletle olay yerinden kaçtığı ve polisin çevreyi güvenlik kordonuna aldığı açıklandı. - PARİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı