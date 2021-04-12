Son dakika haberi: Paris'te hastane önünde silahlı saldırı: 1 ölü

Son dakika haberine göre Fransa'nın başkenti Paris'te bir hastanenin önünde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı belirtildi.