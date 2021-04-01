Son dakika haberi | Paris-Roubaix Bisiklet Yarışı'na ikinci kez koronavirüs engeli
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Son dakika haberi | Paris-Roubaix Bisiklet Yarışı'na ikinci kez koronavirüs engeli

Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Son dakika haberi | Paris-Roubaix Bisiklet Yarışı'na ikinci kez koronavirüs engeli

Son dakika spor haberine göre Fransa'da düzenlenecek 2021 Paris-Roubaix Bisiklet Yarışı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeniden ertelendi.

Fransa'da düzenlenecek 2021 Paris-Roubaix Bisiklet Yarışı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeniden ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, salgın nedeniyle geçen yıl iptal edilen yarışın, ülkedeki vaka sayılarının artışı göz önünde bulundurularak bu yıl da ertelendiği belirtildi.

Fransa'nın kuzeyinde düzenlenen ve zorlu parkuru nedeniyle "Kuzeyin Cehennemi" olarak adlandırılan organizasyonun, 11 Nisan yerine kadınlarda 2, erkeklerde 3 Ekim'de yapılması planlanıyor.

Bisiklet dünyasında "Klasikler" diye anılan tek günlük yarışların en eski ve en prestijli 5 mücadelesinden biri olan yarış, 1896'dan beri koşuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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