Son dakika haberi: Para kazanamayan çiftçi ekim yapmıyor
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Son dakika haberi: Para kazanamayan çiftçi ekim yapmıyor

Son dakika haberi: Para kazanamayan çiftçi ekim yapmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri: Ekimin az olması arpa ve buğday fiyatlarının yüksek olmasına sebep olurken; yem fiyatlarının sürekli yükselmesi hayvancıları zora sokuyor.

Ekimin az olması arpa ve buğday fiyatlarının yüksek olmasına sebep olurken; yem fiyatlarının sürekli yükselmesi hayvancıları zora sokuyor.

Artan yem maliyetleri sebebiyle zor günler geçiren hayvan üreticileri; yetkililerden yardım bekliyor.

Arpa ve buğday ekiminin azalması; döviz fiyatlarının yükselmesi yem fiyatlarının aşırı derece yükselmesine sebep oluyor.

Et, süt yumurta üreten üreticiler yem fiyatlarının yüksekliğinden dolayı zarar ediyor.

Bursa Ziraat odaları İl koordinasyon ve Yenişehir Ziraat odası Başkanı Sadi Aktaş, " İnsanlar para kazanamadığı için arpa buğday gibi ürünleri ekmiyor. Ekim az olduğu için bu ürünlerin fiyatları yükseliyor. Çiftçi ne yapacağını şaşırdı. Bursa genelinde baktığımızda köylerde artık hayvancılık bitme noktasına geldi. Yem fiyatlarının yüksekliği arpa buğday ürünlerine bağlanamaz. Sürekli yem fiyatları yükselirken üreticilerin ürünlerinin fiyatları yerinde sayıyor. Çiftçi artık ekmeye korkar hale geldi. Çalışarak batar hale geldi. Devlet yetkilileri bu duruma acil tedbir almalı, et sebze ürünlerinin yurt dışından geldiği gibi süt ve süt ürünleri de böyle giderse dışarıdan gelecek" diye konuştu. - BURSA

Son dakika haberi: Para kazanamayan çiftçi ekim yapmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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