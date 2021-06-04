Son dakika haberi: Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular 5 madalya daha kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberi: Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular 5 madalya daha kazandı

Son dakika haberi: Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular 5 madalya daha kazandı
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Son dakika haberler... Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.

Organizasyonun dördüncü gününde, erkekler F34 kategorisi cirit atma finalinde Muhsin Kaedi 31.69 metrelik derecesiyle Avrupa rekoru kırarak altın madalyaya uzandı.

Erkekler T12 kategorisi 400 metre yarışında milli sporcu Oğuz Akbulut da altın madalya aldı. Milli sporcu elde ettiği 49.33'lük derecesiyle şampiyona rekorunu kırdı.

Kadınlar T11 kategorisi 400 metre yarışında Öznur Akbulut 1: 09.09'luk derecesiyle gümüş madalya elde ederken Havva Elmalı ise 1: 11.72'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Erkekler T11 kategorisi 1500 metre yarışında Hasan Hüseyin Kaçar 4: 15.39'luk derecesiyle bronz madalya kazandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Devlet Bahçeli Adnan Menderes Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Aslı Bekiroğlu Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Şenol Güneş Ergin Ataman Merih Demiral Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular 5 madalya daha kazandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 14:29:14. #1.15#

title