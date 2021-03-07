- Papa Francis, Musul'da DEAŞ'ın yıktığı kilisede ayin düzenledi

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- Papa Francis, Musul'da DEAŞ'ın yıktığı kilisede ayin düzenledi

ERBİL - Irak'ı ziyaret eden Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Musul'da terör örgütü DEAŞ tarafından yıkılan Havuş el-Bayia Kilisesi'nde ayin düzenledi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in tarihi Irak ziyareti sürüyor. Bu sabah Erbil kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileriyle havalimanında görüşen Papa, Musul'a ulaştı. Musul Operasyonlar Komutanlığına ait özel bir helikopterle Musul'a gelen Papa'yı Musul Valisi Necim el-Ciburi karşıladı. Papa, Musul kent merkezindeki Eski Musul bölgesinde yer alan ve terör örgütü DEAŞ tarafından yıkılan Havuş el-Bayia Kilisesi'nde ayin düzenledi.

Musul ve Orta Doğu bölgesinde Hristiyan nüfusunun azalmasını büyük bir kayıp olarak nitelendiren Papa Francis, yaptığı konuşmada Hıristiyanları Musul'daki evlerine geri dönmeye çağırdı. Medeniyetler beşiği Irak'ın bu gibi terör saldırısına maruz kalmasının üzücü olduğunu belirten Papa, barış sesinin savaş ve ölümden daha fazla yükselmesi gerektiğini vurgulayarak, "Savaşın Musul kentindeki bütün etnik yapılara ne kadar zarar verdiğini görüyoruz. Musul'da savaşta hayatını kaybedenler için dua ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULKADİR HACIOĞLU