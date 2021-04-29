Son dakika haber | SAKARYA PANDEMİ SÜRECİNDE ÇOCUKLAR PASTA YAPARAK EĞLENİYOR
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Son dakika haber | SAKARYA PANDEMİ SÜRECİNDE ÇOCUKLAR PASTA YAPARAK EĞLENİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, pastane sahibi Tayfun Bilgili pandemi sürecinde çocukların eğlenceli zamanlar geçirmesi için onlarla birlikte pasta ve tatlılar yapıyor.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, pastane sahibi Tayfun Bilgili pandemi sürecinde çocukların eğlenceli zamanlar geçirmesi için onlarla birlikte pasta ve tatlılar yapıyor.

Serdivan'da iş yerinde pasta ve çikolatalar yapan Tayfun Bilgili, pandemi sürecinde çocukların keyifli vakit geçirmesi için dükkanını çocuklara açtı. Tayfun Bilgili çocuklarla bir araya gelerek tatlı ve pastalar yapmaya başladı. Donut yapmayı öğrenen çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Çocukların eğlendiğini belirten Tayfun Bilgili (38), 'Özellikle pandemi dönemiyle alakalı çocukların yapabilecekleri çok fazla aktivitenin olmadığını fark ettik. Çocuklar için iyi bir eğlence ve güzel vakit geçireceklerini düşündüğümüz için çocuklara yönelik böyle bir aktivite başlatmaya karar verdik. Donut için çocukların önüne hamur koyuyoruz ve tüm süreçleri takip edebileceğim şekilde onlara yaptırıyorum. Olayın mantığı atölyede çocuklarla birlikte bir aktivite yapmak ve eğlenmek.' dedi.

Son dakika haber | SAKARYA PANDEMİ SÜRECİNDE ÇOCUKLAR PASTA YAPARAK EĞLENİYOR
Son dakika haber | SAKARYA PANDEMİ SÜRECİNDE ÇOCUKLAR PASTA YAPARAK EĞLENİYOR
Son dakika haber | SAKARYA PANDEMİ SÜRECİNDE ÇOCUKLAR PASTA YAPARAK EĞLENİYOR
Son dakika haber | SAKARYA PANDEMİ SÜRECİNDE ÇOCUKLAR PASTA YAPARAK EĞLENİYOR
Son dakika haber | SAKARYA PANDEMİ SÜRECİNDE ÇOCUKLAR PASTA YAPARAK EĞLENİYOR
Son dakika haber | SAKARYA PANDEMİ SÜRECİNDE ÇOCUKLAR PASTA YAPARAK EĞLENİYOR
Son dakika haber | SAKARYA PANDEMİ SÜRECİNDE ÇOCUKLAR PASTA YAPARAK EĞLENİYOR
Son dakika haber | SAKARYA PANDEMİ SÜRECİNDE ÇOCUKLAR PASTA YAPARAK EĞLENİYOR
Son dakika haber | SAKARYA PANDEMİ SÜRECİNDE ÇOCUKLAR PASTA YAPARAK EĞLENİYOR
Son dakika haber | SAKARYA PANDEMİ SÜRECİNDE ÇOCUKLAR PASTA YAPARAK EĞLENİYOR
Son dakika haber | SAKARYA PANDEMİ SÜRECİNDE ÇOCUKLAR PASTA YAPARAK EĞLENİYOR
Son dakika haber | SAKARYA PANDEMİ SÜRECİNDE ÇOCUKLAR PASTA YAPARAK EĞLENİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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