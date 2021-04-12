Son dakika haberi! Pandemi sürecinde yöresel pazarlara ilgi yoğun
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Son dakika haberi! Pandemi sürecinde yöresel pazarlara ilgi yoğun

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi! Pandemi sürecinde yöresel pazarlara ilgi yoğun

Son dakika ekonomi haberine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin sevilen simalarından Mutluköy Muhtarı ve zeytin üreticisi Erdinç Tügen mağaza açtı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin sevilen simalarından Mutluköy Muhtarı ve zeytin üreticisi Erdinç Tügen mağaza açtı. Mutluköy Tarım Zeytin ve Zeytinyağı Yöresel Doğal Ürünler Mağazası törenle hizmete verdi.

Ayvalık'ta turizmi, yöresel damak tadlarıyla köy kahvaltısı ile Mutluköy'e kadar getirebilmeyi başaran Erdinç Tügen, turizmciliğin yanı sıra organik zeytin ve zeytinyağı üretimini de tüm hızıyla sürdürüyor. Tügen, kendi ürettiği organik zeytin ve zeytinyağlarıyla yöresel ürünleri mağazasında satacak. Açılışa Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Elmas Özmen Ayvalık Belediyesi Meclis Üyesi Av. Özge Toygar, Ak Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Ayvalık İlçe Başkanı Salih Oral Övüç, kamu ve özel kuruluşların daire amirleri, Tügen Ailesi, yakın dostları, ilçenin tanınmış esnafları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış kurdelesini Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ve ATO Başkanı Mustafa Büyükçıvgın yanı sıra eşi Işıl Tügen ile birlikte kesen Erdinç Tügen yaptığı açıklamada, "İnsanlarımıza biraz daha yakın olabilmek adına Ayvalık'ımızda da zeytin-zeytinyağı ve yöresel ürünlerimizle halkımıza en iyi şekilde hizmet vermeye hazırız" diyerek herkese sağlık ve mutluluklar temenni etti. - BALIKESİR

Son dakika haberi! Pandemi sürecinde yöresel pazarlara ilgi yoğun
Son dakika haberi! Pandemi sürecinde yöresel pazarlara ilgi yoğun
Son dakika haberi! Pandemi sürecinde yöresel pazarlara ilgi yoğun
Son dakika haberi! Pandemi sürecinde yöresel pazarlara ilgi yoğun
Son dakika haberi! Pandemi sürecinde yöresel pazarlara ilgi yoğun
Son dakika haberi! Pandemi sürecinde yöresel pazarlara ilgi yoğun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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