HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika haberi | Pandemi sürecinde spor yapmak isteyenlere eskrim önerisi

Bir son dakika haberine göre Kılıçla yapılan ve sporcular arasında temas olmaması nedeniyle dikkati çeken eskrim, özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde spor yapmak isteyenlerin dikkatini çekiyor.

Son dakika haberi | Pandemi sürecinde spor yapmak isteyenlere eskrim önerisi
17.08.2020 11:13 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:51

Kılıçla yapılan ve sporcular arasında temas olmaması nedeniyle dikkati çeken eskrim, özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde spor yapmak isteyenlerin dikkatini çekiyor.

Kovid-19 nedeniyle çeşitli kısıtlamaların yaşandığı Türkiye'de bir dönem spor salonlarının kapanması ve tüm müsabakaların iptal edilmesinin ardından yeni normalleşmeyle birlikte spora ilgi de yavaş yavaş artmaya başladı.

Lisanslı sporcular salonlarda yeniden tedbirli şekilde çalışmalarını sürdürürken, birçok spor dalında özellikle amatör sporcu sayısında düşüş yaşandı.

Herkesin bireysel olarak kendine ait spor aletlerini kullandığı, temasın olmadığı eskrim ise bu süreçte spor yapmak isteyenlere öneriliyor.

Pandemi döneminde salonların kapanmasıyla evde kardeşiyle çalışmalarını sürdüren ve 1 Haziran itibarıyla yeniden salonda çalışmaya başlayan 16 yaşındaki milli eskrim sporcuları Damla ve Yağmur kardeşler, özel kıyafeti ve rakiplerin karşılıklı mesafeli durmaları nedeniyle eskrimin pandemi döneminde rahatça yapılabileceğini belirtti.

"Temas gerektiren bir spor değil, herkes rahatlıkla yapabilir"

Milli sporcu Yağmur Erdağlı, pandemi döneminde 2-3 ay spordan uzak kaldığını, evde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Salonların kapalı olduğu dönemde eskrimi çok özlediğini anlatan Yağmur, "Bu süreç çok zorluydu. Her gün antrenmana gittiğimizden dolayı bu dönemde evde sıkıldık, zorlandık. Başladığı anda hemen antrenmanlara koştuk. Salonda her türlü önlemi alıyoruz. Arkadaşlarımızla uzak duruyoruz. Salona girerken dezenfektan kullanıyoruz. Bu sporu yaparken özellikle pandemi döneminde korkacak bir şey yok. Temas gerektiren bir spor değil. O yüzden herkes rahatlıkla yapabilir." diye konuştu.

Milli sporcu Damla Erdağlı da eskrimin pandemi döneminde özellikle sosyal mesafeli bir spor olması nedeniyle tercih edilebileceğini aktardı.

Salonda tüm hijyen önlemlerinin alındığını vurgulayan Damla, "Herkesin kendi ekipmanları var. Kişisel temas olan bir spor değil. O yüzden endişem yok. Eskrim güzel ve eğlenceli bir spor. Kafanı rahatlatabileceğin bir spor." dedi.

"Eskrim pandemi döneminde tercih edilebilir"

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eskrim Kılıç Antrenörü Hülya Taşer, pandemi döneminde sporcuları 6 metrekareye 1 sporcu olacak şekilde gruplara böldüklerini anlattı.

İl müdürlüğü genelinde 50 sporcularının olduğunu aktaran Taşer, sporcuları onar kişilik gruplarla derslere aldıklarını, salonda dezenfektanlar başta olmak üzere tüm hijyen önlemlerini uyguladıklarını bildirdi.

Sporcuları salona ateşlerini ölçerek aldıklarını ifade eden Taşer, şunları kaydetti:

"Bizim çocuklarımızın kendisine ait kişisel maskeleri, eldivenleri, kıyafetleri var. Diğer toplu spor branşlarına göre tercih edilebilir çünkü biz sadece bir topun peşinde değiliz. Herkes kendi malzemelerini kullanıyor kimse kimsenin malzemesine zaten dokunmuyor. Önceden de dokunulmuyordu bu dönemde zaten hiç dokunmuyorlar. Bence diğer toplu spor branşlarına göre ferdi bir spor olan eskrim pandemi döneminde tercih edilebilir. Çünkü bizim sosyal mesafeye uygun olacak bir mesafemiz var. Atak ve savunma sporu olarak birbirlerine bir mesafe sağlıyor sporcularımız."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı Dünya
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor Ekonomi
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı Sağlık
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak Ekonomi
Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar Güncel
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı Politika
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek
Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
Yeni Zelanda'da 58 yeni vaka görüldü, seçimler bir ay ertelendi
Yeni Zelanda'da 58 yeni vaka görüldü, seçimler bir ay ertelendi
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi
Omar Elabdellaoui, Türkiye - Yunanistan arasındaki uçuş yasağı nedeniyle özel uçakla İstanbul'a geldi
Omar Elabdellaoui, Türkiye - Yunanistan arasındaki uçuş yasağı nedeniyle özel uçakla İstanbul'a geldi
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Son Dakika: Temmuzda %124,3 artarak 229 bin 357 olan konut satışları tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Temmuzda %124,3 artarak 229 bin 357 olan konut satışları tarihi rekor kırdı
Atalanta Abdülkadir Ömür'ü istiyor, Trabzonspor 25 milyon euro talep ediyor
Atalanta Abdülkadir Ömür'ü istiyor, Trabzonspor 25 milyon euro talep ediyor
Galatasaray, Mehmet Ekici'ye maç başı 120 bin TL teklif edecek
Galatasaray, Mehmet Ekici'ye maç başı 120 bin TL teklif edecek
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Dortmund, hazırlık maçında Austria Wien'i 11-2 yendi
Dortmund, hazırlık maçında Austria Wien'i 11-2 yendi
Serdar Ortaç, bir küs bir barışık olduğu sevgilisine övgü yağdırdı
Serdar Ortaç, bir küs bir barışık olduğu sevgilisine övgü yağdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hacı Bektaş Aylin Nazlıaka Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hande Erçel Serdar Ortaç İbrahim Büyükak
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Çocuk Adana Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Pandemi sürecinde spor yapmak isteyenlere eskrim önerisi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 11:53:52. #1.14#
title