Son dakika haberi: Pandemi nedeniyle kapalı olan okulun bahçesine gelen tilki kamerada
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Son dakika haberi: Pandemi nedeniyle kapalı olan okulun bahçesine gelen tilki kamerada

16.12.2020 09:21 | Son Güncelleme: 16.12.2020 09:25
Son dakika haberi: Pandemi nedeniyle kapalı olan okulun bahçesine gelen tilki kamerada

Son dakika haberi: HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde pandemi nedeniyle kapalı olan okulun bahçesine gelen tilki kameraya yakalandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde pandemi nedeniyle kapalı olan okulun bahçesine gelen tilki kameraya yakalandı.

İlçede etkili olan soğuk hava, insan hayatı olduğu kadar, doğada yaşayan yaban hayatı da olumsuz etkiliyor. Yüksek kesimlerin karla kaplanması nedeniyle olumsuz etkilenen bir tilki, yiyecek aramak için şehir merkezine indi.

İlçenin Vezirli Köyü İlköğretim Okulunun bahçesine kadar gelen tilki, yolda geçen Ahmet Durna isimli vatandaş tarafından kayıt altına alındı. Pandemi nedeniyle boş kalan okulun bahçesine kadar gelen tilkiyi görüntüleyen Ahmet Durna, "Yoldan geçerken, okul bahçesinde tilki olduğunu fark etti. Arabadan indim ve ona yaklaşmaya çalıştım, o benden kaçmadı. Telefonumu açtım biraz kayıt yaptım. Ondan sonra hemen okul bahçesinde uzaklaştı. Peşinden gittim ama izini kaybettim" dedi. - HAKKARİ

Son dakika haberi: Pandemi nedeniyle kapalı olan okulun bahçesine gelen tilki kamerada
Son dakika haberi: Pandemi nedeniyle kapalı olan okulun bahçesine gelen tilki kamerada
Son dakika haberi: Pandemi nedeniyle kapalı olan okulun bahçesine gelen tilki kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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