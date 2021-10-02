Son dakika haberi... Pamuk fabrikasında yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Pamuk fabrikasında yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Pamuk fabrikasında yangın

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde pamuk fabrikasında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde pamuk fabrikasında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan kotton pamuk fabrikasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının fark edilmesiyle itfaiye ekiplerine bilgi verildi.

Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede geldikleri olay yerinde yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın bir süre sonra tamamen söndürülürken, yangında madde hasar meydana geldi. - ADIYAMAN

Son dakika haberi... Pamuk fabrikasında yangın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Lise öğrencileri parkta birbirlerine girdi! Sopalı kavgada 1 kişi yaralandı

Lise öğrencileri parkta birbirlerine girdi! Sopalı kavgada 1 kişi yaralandı

 Tam 10 metre derine inmiş! Yaşlı adam, define aramak için kazdığı kuyuda ölü bulundu

Tam 10 metre derine inmiş! Yaşlı adam, define aramak için kazdığı kuyuda ölü bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Süleyman Soylu Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özge Özder Pınar Deniz Kubilay Aka Acun Ilıcalı
Spor Lionel Messi Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Denizli Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi... Pamuk fabrikasında yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 12:49:46. #1.17#