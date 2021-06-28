Son dakika haberi... Pakistan, Kabil'in terör örgütü TTP'nin Afganistan topraklarında faaliyet göstermediği iddialarını reddetti
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Son dakika haberi... Pakistan, Kabil'in terör örgütü TTP'nin Afganistan topraklarında faaliyet göstermediği iddialarını reddetti

Son dakika haberi... Pakistan, Kabil'in terör örgütü TTP'nin Afganistan topraklarında faaliyet göstermediği iddialarını reddetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, Afganistan hükümetinin terör örgütü Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan topraklarında faaliyet göstermediği iddialarını reddederek, "Son yıllarda TTP, Afganistan topraklarını ev sahiplerinden herhangi bir ceza almadan...

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, Afganistan hükümetinin terör örgütü Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan topraklarında faaliyet göstermediği iddialarını reddederek, "Son yıllarda TTP, Afganistan topraklarını ev sahiplerinden herhangi bir ceza almadan kullanarak Pakistan'da çok sayıda korkunç terör saldırısı başlattı." ifadesini kullandı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Çavdri, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) izleme ekibinin 12'nci raporuna atıfta bulunarak, raporda TTP'nin Pakistan karşıtı amaçlarına işaret edildiğine ve örgütün lokasyonunun Pakistan sınırına yakın Afganistan topraklarında bulunduğunun belirtildiğine vurgu yaptı.

Çavdri, açıklamasında Afganistan hükümetinin TTP'nin Afganistan topraklarında faaliyet göstermediği iddialarını reddederek, "Son yıllarda TTP, Afganistan topraklarını ev sahiplerinden herhangi bir ceza almadan kullanarak Pakistan'da çok sayıda korkunç terör saldırısı başlattı." ifadesine yer verdi.

TTP'nin düşman istihbarat kurumlarının yardımıyla dağılmış küçük gruplarla birleşmesini takiben Afganistan'daki varlığını ceza almadan sürdürdüğüne ve Pakistan'a karşı sınır ötesi saldırılar düzenlediğine işaret eden Çavdri, bu durumun ülkenin güvenliğine ve istikrarına kalıcı tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Çavdri, Pakistan'ın terörün tüm biçim ve tezahürlerine karşı herhangi bir ayrım gözetmeden mücadele etmekte kararlı olduğunu kaydetti.

Afganistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, TTP'nin Afganistan'da kurulmadığı ve bu ülkenin topraklarında faaliyet göstermediği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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