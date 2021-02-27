Son dakika haberi | Pakistan'ın Sind eyaletinde Pakistan Talibanı'na bağlı iki militan öldürüldü

Pakistan'ın Sind eyaletinde Pakistan Talibanı'na bağlı Nur-u İslam grubuna mensup iki teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Terörle mücadele yetkilisi Şahid Solangi, güvenlik güçlerinin Sukkur şehrine bağlı Patni bölgesinde saklandığı tespit edilen bir grup militana operasyon düzenlediğini belirtti.

Kaçmaya çalışan militanların güvenlik güçlerine silahla karşılık verdiği, çıkan çatışmada iki militanın öldürüldüğü kaydedildi.

Solangi, militanların ülkenin kuzeybatısındaki Kuzey Veziristan ve kuzeyindeki Hayber Pahtunhva eyaletlerinde polis ve diğer güvenlik güçlerine yönelik saldırılara karıştığını, aranan şahısların birkaç gün önce Sind eyaletine geldiklerinin tespit edildiğini ifade etti.

Pakistan Talibanı'na bağlı gruplar son aylarda ülkenin batısındaki Belucistan eyaletinin kuzey ve güneyinde eylemlerini artırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin