Son dakika haberi: Pakistan ile Kazakistan arasında ortak askeri tatbikat başladı
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Son dakika haberi: Pakistan ile Kazakistan arasında ortak askeri tatbikat başladı

Son dakika haberi: Pakistan ile Kazakistan arasında ortak askeri tatbikat başladı
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Pakistan ile Kazakistan özel kuvvetleri arasında ortak askeri tatbikatın başladığı bildirildi.

Pakistan ile Kazakistan özel kuvvetleri arasında ortak askeri tatbikatın başladığı bildirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Pakistan ile Kazakistan arasındaki "Dostarym III" tatbikatının, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Pabbi kasabasında başladığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu tatbikat ile terörle mücadele alanında iki ülke orduları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

İki ülke arasında belirli aralıklarla gerçekleştirilen tatbikatların ilki, 2017'de Pakistan'da, ikincisi de 2019'da Kazakistan'da yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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