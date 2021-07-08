Son dakika haberi... Pakistan, Hindistan'ın Lahor'daki bombalı saldırıda dahli bulunmadığına yönelik açıklamasını reddetti
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Son dakika haberi... Pakistan, Hindistan'ın Lahor'daki bombalı saldırıda dahli bulunmadığına yönelik açıklamasını reddetti

Son dakika haberi... Pakistan, Hindistan'ın Lahor'daki bombalı saldırıda dahli bulunmadığına yönelik açıklamasını reddetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Lahor'daki bombalı saldırıda Yeni Delhi'nin dahli bulunmadığına yönelik açıklamasının reddedildiğini bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Lahor'daki bombalı saldırıda Yeni Delhi'nin dahli bulunmadığına yönelik açıklamasının reddedildiğini bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lahor'daki terör saldırısına "Hindistan'ın yardım ettiğine ve finansal destek sağladığına" dair inkar edilemez kanıtların olduğu belirtildi.

Açıklamada, Hindistan Dışişleri Bakanlığının Lahor'daki bombalı saldırıda Yeni Delhi'nin dahli bulunmadığına yönelik açıklaması reddedilerek Yeni Delhi yönetimi "terörü bir devlet politikası olarak kullanmakla" suçlandı.

İslamabad'ın "Yeni Delhi yönetiminin Pakistan'da teröre sponsor olduğuna" daha önce de işaret ettiği anımsatılarak sınır hattı boyunca istihbarat kurumunun Pakistan'a karşı terör saldırılarına karıştığı konusunda şüphe olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, 2016'da yakalanan Hint deniz subayı Kulbhushan Jadhav'ın Hindistan'ın Pakistan'da terörü desteklediğinin reddedilemez bir yüzü olduğuna işaret edilerek uluslararası toplumdan, Hindistan'ın hesap vermesini sağlaması istendi.

Jadhav 2016'da yakalanmıştı

Pakistan, Hint deniz subayı Jadhav'ı, Belucistan ile Karaçi'deki terör faaliyetlerini destekleyen ve finanse eden bir Hint istihbarat yetkilisi olduğu iddiasıyla 2016'da tutuklamış ve idama mahkum etmişti.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı, 17 Temmuz 2019'da Pakistan'ın Jadhav hakkında verdiği idam kararının, Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle gözden geçirilmesine hükmetmişti.

3 kişi ölmüş, 24 kişi yaralanmıştı

Lahor şehrinde 23 Haziran'da meydana gelen patlamada 3 kişi ölmüş, biri polis, 24 kişi yaralanmıştı.

Saldırı, Pakistan'da yasaklı Leşker-i Tayyibe (LET) örgütünün kurucusu ve örgütün siyasi kanadı Cemaatüd Dava (JUD) lideri Hafız Muhammed Said'in evinin yakınında gerçekleşmişti.

Hindistan'da 2001, 2006 ve 2008'de düzenlenen saldırıların arkasındaki isim olduğu ileri sürülen Said, Temmuz 2019'da Pakistan'da yakalanmış, "terörün finansmanını yapmaktan" geçen yıl aralıkta suçlu bulunmuştu.

Hindistan, Pakistan'ın suçlamalarını reddetmişti

4 Temmuz'da Pakistan Başbakanı İmran Han"n Ulusal Güvenlik Danışmanı Muid Yusuf, Lahor'daki bombalı saldırıyla ilgili Hindistan'ı suçlamıştı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İslamabad yönetiminin Lahor'daki bombalı saldırının arkasında Hindistan'ın olduğuna yönelik iddiaları reddedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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