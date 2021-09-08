Son dakika haberi! Pakistan, geçici hükümetin açıklandığı Afganistan'daki durumu yakından takip ediyor

Son dakika habere göre Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Taliban'ın Afganistan'da geçici hükümeti duyurmasının ardından İslamabad'ın bu ülkedeki gelişen durumu yakından takip etmeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Taliban'ın Afganistan'da geçici hükümeti duyurmasının ardından İslamabad'ın bu ülkedeki gelişen durumu yakından takip etmeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganistan halkının acil ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan geçici siyasi düzenin duyurulmasının not edildiği belirtildi.

Açıklamada, İslamabad'ın yeni siyasi dağılımın Afganistan'ın güvenliği, istikrarı ve barışı için koordine edilen çabaların yanı sıra Afgan halkının insani ve kalkınma ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları da gözeteceğini umduğu vurgulandı.

Pakistan'ın Afganistan'da gelişen durumu yakından takip etmeyi sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, barışçıl, istikrarlı, egemen ve müreffeh bir Afganistan'a olan bağlılık yinelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı