Son dakika haberi: Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Gelen son dakika haberlerine göre Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 253 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 607 bin 453'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 29 artışla 13 bin 537'ye, iyileşenlerin sayısı 571 bin 878'e çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 589 artarak 1 milyon 425 bin 44'e yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 147 artarak 38 bin 573'e, iyileşenlerin sayısı 6 bin 830 artışla 1 milyon 249 bin 947'ye ulaştı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 1208 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 324 bin 971'e yükseldi.

1973 kişi daha sağlığına kavuşurken virüsü yenenlerin sayısı 308 bin 247'ye çıktı, aktif vakalar 15 bin 511'e düştü.

Son 24 saatte 3 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1213'e çıktı.

Bakanlık, şimdiye kadar 301 bin 699 kişinin aşı yaptırdığını kaydetti.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 695 artarak 449 bin 318'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 38 artışla 8 bin 645'e yükseldi.

Son bir günde 19 bin 951 kişiye virüs testi yapılırken 1023 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 327 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı