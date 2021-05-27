Son dakika haberi | Pakistan Dışişleri Bakanı, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır ile Filistin ve Keşmir meselelerini görüştü
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Son dakika haberi | Pakistan Dışişleri Bakanı, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır ile Filistin ve Keşmir meselelerini görüştü

Son dakika haberi | Pakistan Dışişleri Bakanı, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır ile Filistin ve Keşmir meselelerini görüştü
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, resmi ziyaret kapsamında ülkesinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ile Filistin ve Keşmir meselelerini görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, resmi ziyaret kapsamında ülkesinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ile Filistin ve Keşmir meselelerini görüştü.

Başkent İslamabad'daki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya gelen Kureyşi ile Bozkır'ın görüşmesinde Filistin ve Keşmir sorunu başta olmak üzere Afgan barış süreci, bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Kureyşi, Filistin ile ilgili BM Genel Kurulu'nun toplanmasındaki çabaları nedeniyle Bozkır'a teşekkür ederek İsrail'in Filistinlilere yönelik zalimliklerinin durdurulması için ateşkesin ilk hedef olduğunu ve bunun başarıldığını söyledi.

Filistin ve Keşmir meselelerinin BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla uyumlu şekilde çözülmesinin önemine dikkati çeken Kureyşi, bu sorunların çözülmeden Orta Doğu ve Güney Asya'da barışın mümkün olmayacağını ifade etti.

Kureyşi, Pakistan'ın Afganistan'da barışı arzuladığını belirterek ülkesinin bu konudaki çabalarının uluslararası arenada da kabul gördüğünü aktardı.

BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır da Kureyşi'nin Filistin konusunu öne çıkaran çabalarına övgüde bulundu.

Son dakika haberi | Pakistan Dışişleri Bakanı, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır ile Filistin ve Keşmir meselelerini görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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Son dakika haberi | Pakistan Dışişleri Bakanı, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır ile Filistin ve Keşmir meselelerini görüştü - Haberler
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