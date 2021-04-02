Son dakika haberi! Pakistan'dan ABD'ye "insan haklarını korumaya kararlıyız" yanıtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Pakistan'dan ABD'ye "insan haklarını korumaya kararlıyız" yanıtı

Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Pakistan'dan ABD'ye 'insan haklarını korumaya kararlıyız' yanıtı

Son dakika haberler: Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, ABD Dışişleri Bakanlığının İnsan Hakları Raporu'nda Pakistan'a yönelik ifadelere yanıt olarak, ülkesinin insan haklarını tam olarak korumaya ve teşvik etmeye kararlı olduğunu vurguladı.

ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın
ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, ABD Dışişleri Bakanlığının İnsan Hakları Raporu'nda Pakistan'a yönelik ifadelere yanıt olarak, ülkesinin insan haklarını tam olarak korumaya ve teşvik etmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Çavdri, söz konusu rapora ilişkin başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, tüm Pakistan vatandaşlarının insan haklarından ve temel özgürlüklerden yararlanmasını sağlamak için çeşitli yasal, politik ve kurumsal önlemler aldıklarını anımsattı.

Küresel insan haklarına yapıcı iş birliği, tarafsızlık ve siyasileştirilmeme ilkeleri aracılığıyla daha iyi hizmet edileceğini belirten Çavdri, ülkesinin insan haklarını tam olarak korumaya ve teşvik etmeye kararlı olduğunu söyledi.

Çavdri, raporda Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde büyük bir insan hakları sorunu olduğuna dair ifadelere atıfta bulunarak uluslararası topluma Cammu Keşmir'deki durumu yakından izleme ve Hindistan'a uluslararası yükümlülüklerine saygı duyma çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığınca 30 Mart'ta hazırlanan İnsan Hakları Raporu'nda Pakistan ve Hindistan, "insanların yasa dışı, keyfi ve yargılamadan infaz edilmesi ve ortadan yok olması" konularında suçlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Akar Cahit Özkan Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Hande Erçel Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Şenol Güneş Okay Yokuşlu Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Pakistan'dan ABD'ye "insan haklarını korumaya kararlıyız" yanıtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 12:08:37. #1.16#
title