Son dakika haberi | Pakistan'da teröristlerle çatışmada 3 asker öldü
Son dakika haber: Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde ve Ketta şehrinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmalarda 3 asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı ve 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde ve Ketta şehrinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmalarda 3 asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı ve 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Kuzey Veziristan'ın Hasan Khel bölgesinde teröristler güvenlik noktasına saldırı düzenledi.
Çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı.
Ketta şehrinde ise güvenlik kuvvetleri düzenledikleri operasyonda 5 teröristi etkisiz hale getirdi.
Haberlerde, her iki çatışmada da teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgiye yer verilmedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı