Son dakika haberi! Pakistan'da teröristlerin düzenlediği saldırıda 4 asker öldü
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Pakistan'ın Belucistan eyaletinde teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti, iki asker yaralandı.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti, iki asker yaralandı.
Yerel basındaki haberler e göre, teröristler, Belucistan'ın Harnai bölgesinde devriyedeki askeri araca bombalı saldırı düzenledi.
Saldırıda 4 asker yaşamını yitirdi, iki asker yaralandı.
Saldırıyı Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) üstlendiği iddia edildi.
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri