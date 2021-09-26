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Son dakika haberi! Pakistan'da teröristlerin düzenlediği saldırıda 4 asker öldü

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Pakistan'da teröristlerin düzenlediği saldırıda 4 asker öldü

Son dakika haberlerine göre Pakistan'ın Belucistan eyaletinde teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti, iki asker yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti, iki asker yaralandı.

Yerel basındaki haberler e göre, teröristler, Belucistan'ın Harnai bölgesinde devriyedeki askeri araca bombalı saldırı düzenledi.

Saldırıda 4 asker yaşamını yitirdi, iki asker yaralandı.

Saldırıyı Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) üstlendiği iddia edildi.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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