Son dakika haberi: Pakistan'da teröristlerin bombalı saldırısı sonucu 2 asker hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Pakistan'da teröristlerin bombalı saldırısı sonucu 2 asker hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Pakistan'da teröristlerin bombalı saldırısı sonucu 2 asker hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Pakistan'ın Belucistan eyaletinde teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda 2 asker öldü.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda 2 asker öldü.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, eyaletin Pasni şehri yakınlarında teröristlerin güvenlik güçlerine el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Teröristlerin bombalı saldırısı sonucu 2 askerin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bir bilgiye yer verilmedi.??????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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