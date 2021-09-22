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Son dakika haber: Pakistan'da sel: Sokaklar sular altında kaldı

İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... - Pakistan'da sel: Sokaklar sular altında kaldı Pakistan'ın Pencap eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde sokak ve caddeler sular altında kaldı.

- Pakistan'da sel: Sokaklar sular altında kaldı

LAHOR - Pakistan'ın Pencap eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde sokak ve caddeler sular altında kaldı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinin Lahor kentinde şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Sağanak yağışın ardından cadde ve sokakları sel suları bastı. Sel nedeniyle trafik durma noktasına gelirken birçok bölgede elektrik kesintileri yaşandı. Birçok evin su bastığı kentte, kurtarma ekipleri mahsur kalanları tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haber: Pakistan'da sel: Sokaklar sular altında kaldı

Son dakika haber: Pakistan'da sel: Sokaklar sular altında kaldı

Son dakika haber: Pakistan'da sel: Sokaklar sular altında kaldı

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Son dakika haber: Pakistan'da sel: Sokaklar sular altında kaldı
İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Son Dakika Haberleri
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