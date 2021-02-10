Son dakika haberi... Pakistan'da polis, zam talebiyle protesto düzenleyen kamu çalışanlarına göz yaşartıcı gazla müdahale etti (2)

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Edinilen son dakika gelişmesine göre Pakistan'ın başkenti İslamabad'da maaşlarına zam yapılması talebiyle gösteri düzenleyen kamu çalışanlarına polisin göz yaşartıcı gazla müdahalesinde 20'den fazla protestocu gözaltına alındı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da maaşlarına zam yapılması talebiyle gösteri düzenleyen kamu çalışanlarına polisin göz yaşartıcı gazla müdahalesinde 20'den fazla protestocu gözaltına alındı.

Parlamento binası önünde bir araya gelen göstericiler ile emniyet güçleri arasında çatışma yaşandı. Polis eylemcilere biber gazı ile müdahale etti. Göstericiler polise taş ve sopa fırlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı