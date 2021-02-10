Pakistan'da polis, zam talebiyle protesto düzenleyen kamu çalışanlarına göz yaşartıcı gazla müdahale etti
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Pakistan'da polis, zam talebiyle protesto düzenleyen kamu çalışanlarına göz yaşartıcı gazla müdahale etti

10.02.2021 10:21 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:00

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da maaşlarına zam yapılması talebiyle gösteri düzenleyen kamu çalışanlarına polisin göz yaşartıcı gazla müdahalesinde 20'den fazla protestocu gözaltına alındı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da maaşlarına zam yapılması talebiyle gösteri düzenleyen kamu çalışanlarına polisin göz yaşartıcı gazla müdahalesinde 20'den fazla protestocu gözaltına alındı.

Parlamento binası, bakanlıklar ve diplomatik temsilciliklerin bulunduğu kırmızı bölgedeki İçişleri Bakanlığı önünde yüzlerce kişi bir araya geldi.

Hükümet karşıtı sloganlar atan göstericiler, maaşlarına zam yapılmasını ve gözaltına alınan sendika temsilcilerinin serbest bırakılmasını istedi.

Öte yandan protestocuların bir kısmı yolu trafiğe kapattı.

Emniyet güçleri ise 20'nin üzerinde göstericiyi gözaltına aldı. Grup ile polis arasında arbede yaşanırken, güvenlik güçleri protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Göstericiler de polise taş ve sopalarla karşılık verdi.

Pakistan'da polis, zam talebiyle protesto düzenleyen kamu çalışanlarına göz yaşartıcı gazla müdahale etti
Pakistan'da polis, zam talebiyle protesto düzenleyen kamu çalışanlarına göz yaşartıcı gazla müdahale etti
Pakistan'da polis, zam talebiyle protesto düzenleyen kamu çalışanlarına göz yaşartıcı gazla müdahale etti
Pakistan'da polis, zam talebiyle protesto düzenleyen kamu çalışanlarına göz yaşartıcı gazla müdahale etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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