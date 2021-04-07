- Pakistan'da patlama: 3 ölü, 6 yaralı
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- Pakistan'da patlama: 3 ölü, 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı / ABİD MAZHAR - Haberler | 3. Sayfa

- Pakistan'da patlama: 3 ölü, 6 yaralı Pakistan'ın Karaçi kentindeki bir restoranda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

- Pakistan'da patlama: 3 ölü, 6 yaralı

KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi kentindeki bir restoranda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Karaçi kentinde bulunan bir restoranda patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 2'si çocuk olmak üzere en az 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Patlama sonucu restoran ve yakınlardaki 2 dükkanda büyük hasar meydana gelirken, restoranın önüne park eden 3 araç tahrip oldu. Yaralılar arasında bulunan araç sürücülerinden birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Patlamanın şiddeti bölge sakinlerini korkuturken, paniğe kapılan çok sayıda kişi sokaklara döküldü. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibinin yanı sıra bomba imha ekibi de sevk edildi. Binayı incelemek için ise Sindh bina kontrol yetkilisi ekibi çağrıldı.

- Pakistan'da patlama: 3 ölü, 6 yaralı
- Pakistan'da patlama: 3 ölü, 6 yaralı
- Pakistan'da patlama: 3 ölü, 6 yaralı
- Pakistan'da patlama: 3 ölü, 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİD MAZHAR

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