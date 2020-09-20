Son dakika haberi: Pakistan'da militanlarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 asker öldü
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Son dakika haberi: Pakistan'da militanlarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 asker öldü

Son dakika haberlerine göre Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde ordu güçleri ile militanlar arasında çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti.

Son dakika haberi: Pakistan'da militanlarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 asker öldü
20.09.2020 19:25 | Son Güncelleme: 20.09.2020 19:29

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde ordu güçleri ile militanlar arasında çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti.

Ülke basınındaki habere göre, Pakistan Silahlı Kuvvetlerince yapılan yazılı açıklamada, Afganistan sınırına yakın Spalga bölgesinde güvenlik güçleriyle militanlar arasında dün gece çatışma yaşandığı bildirildi.

Çatışmada Pakistan ordusuna mensup 2 askerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Pakistan ordusu, söz konusu bölgede Pakistan Talibanı'na (TTP) yönelik operasyonlar düzenliyor.

TTP'ye yönelik askeri operasyonlarda 2014 yılından bu yana 5 binden fazla militan etkisiz hale getirilirken, hava saldırısı, çatışma ve kara mayınlarının patlaması sonucu 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Nuri Aydın
Nuri Aydın
AA Editörü
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