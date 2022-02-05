Son dakika haberi! Pakistan'da maden ocağında meydana gelen patlamada 4 kişi öldü
AA, Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir maden ocağında meydana gelen patlamada 4 madenci hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir maden ocağında meydana gelen patlamada 4 madenci hayatını kaybetti.
Yetkililer, eyaletin Ketta şehrindeki bir kömür madeni ocağında, biriken metan gazı dolayısıyla patlama olduğunu bildirdi.
Patlamada 4 madenci öldü, 3 madenci kurtulmayı başardı.
Yasa dışı işletilen maden ocağının kime ait olduğu henüz belirlenemedi.
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel