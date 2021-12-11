Son dakika haberi! Pakistan'da Kovid-19 kaynaklı çocuk ölümlerinin oranı, Batılı ülkelerden daha yüksek

Pakistanlı bilim insanlarının yaptığı araştırmada, bu ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle çocuk ölümlerinin oranının yüzde 14 ile Batılı ülkelerden daha yüksek olduğu ortaya konuldu.

Yerel basındaki haberler de, Aga Khan Üniversitesi, Karaçi Ulusal Kalp ve Damar Hastalıkları Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Lahor Çocuk Hastanesi ve Ravalpindi Benazir Butto Hastanesince ortak yürütülen araştırmanın, Mart 2020- Aralık 2021'de yeni doğanlar ile 18 yaş arasındaki 1100 çocuğu kapsadığı belirtildi.

Araştırma neticesinde, Pakistan'da Mart 2020'den bu yana 159 çocuğun Kovid-19 nedeniyle öldüğü ve virüs sebebiyle yaşamını yitiren çocukların oranının yüzde 14 olduğu aktarıldı.

Bu oranın, Batılı ülkelerde yüzde 1'in altında seyrettiği, Pakistan'da Kovid-19'a yakalanan her 7 çocuktan birinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Araştırmacılar, 2021'de geçen yıla göre daha fazla ölümcül vaka yaşandığını vurgularken, bu durumu virüsün daha ölümcül bir yapıya kavuşmuş olabileceği şeklinde yorumladı.

Pakistan'da şimdiye kadar 1 milyon 288 binin üzerinde Kovid-19 vakası görülürken, salgın sebebiyle 28 bin 800'ün üzerinde kişi öldü.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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