Son dakika haberi! Pakistan'da kontrol noktasına saldırı: 7 ölü

Pakistan'da kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısında 7 asker hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Harnai semtinde kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısında 7 asker hayatını kaybetti. Pakistan ordusuna bağlı Hizmetler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, saldırının ardından bölgede şiddetli çatışma yaşandığı aktarılırken, güvenlik güçlerinin saldırganları bulmak için bölgeyi kuşatarak arama çalışmaları başlattığı ifade edildi.

ISPR, "Bu saldırıyı düzenleyen düşman unsurların Belucistan'da zor kazanılmış olan barış ve refahı sabote etmesine izin verilmeyecek. Güvenlik güçleri, ne pahasına olursa olsun hain eylemleri engellemeye kararlı" dedi.

Pakistan Başbakanı Imran Khan saldırıyı kınarken, saldırıdan birkaç saat sonra Belucistan Kurtuluş Ordusu saldırıyı üstlendi. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı