Son dakika haberi: Pakistan'da karakola saldırı sonucu çıkan çatışmada 4 asker öldü
Son dakika gündem haberine göre Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde bir karakola düzenlenen saldırı sonucu çıkan çatışmada 4 militan etkisiz hale getirilirken, 4 asker hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde bir karakola düzenlenen saldırı sonucu çıkan çatışmada 4 militan etkisiz hale getirilirken, 4 asker hayatını kaybetti.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, bir grup militanın Güney Veziristan'ın Makeen kasabasındaki karakola düzenlediği saldırı sonrası çatışma çıktığı bildirildi.
Açıklamada, çatışmada 4 militanın öldürüldüğü, 4 Pakistan askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Militanların hangi örgüte mensup olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.
Pakistan güvenlik kuvvetleri, bölgede, Pakistan Talibanı'na (TTP) yönelik operasyonlar düzenliyor.
TTP'ye yönelik askeri operasyonlarda 2014'ten bu yana 5 binden fazla terörist ölü ele geçirildi, hava saldırısı, çatışma ve kara mayını patlaması sonucu 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer