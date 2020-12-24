Son dakika haberi: Pakistan'da güvenlik güçleri 3 teröristi etkisiz hale getirdi

Gelen son dakika haberine göre Pakistan'ın Belucistan ve Kuzey Veziristan bölgelerinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 2 asker hayatını kaybetti, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın Belucistan ve Kuzey Veziristan bölgelerinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 2 asker hayatını kaybetti, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Belucistan'ın Awaran şehrinde güvenlik güçleri, bazı teröristlerin saklandığına yönelik istihbarat aldıktan sonra kentin Silak Kaur bölgesine operasyon düzenledi.

Çıkan çatışmada 1 asker yaşamını yitirirken, 1 terörist de etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri ayrıca 1 teröristi sağ ele geçirdi.

Öte yandan, Kuzey Veziristan'ın Mirali bölgesindeki çatışmada 1 asker hayatını kaybederken, 7 asker yaralandı. Güvenlik görevlileri, 2 teröristi etkisiz hale getirdi, 10'unu da yaraladı.

Her iki çatışmadaki teröristlerin hangi örgüte üye olduklarına dair bir açıklama ise yapılmadı.

22 Aralık'ta Belucistan'da 10 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Pakistan ordusu, Kuzey Veziristan'da Pakistan Talibanı'na (TTP) yönelik operasyonlar düzenliyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) mensubu teröristler, bölgede güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı