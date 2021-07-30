Son dakika haberi: Pakistan'da el bombalı saldırı sonucu bir polis öldü

Gelen son dakika haberine göre Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin polis aracına yönelik el bombalı saldırısı sonucu bir polis hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.