Son dakika haberi: Pakistan'da el bombalı saldırı sonucu bir polis öldü
Gelen son dakika haberine göre Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin polis aracına yönelik el bombalı saldırısı sonucu bir polis hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin polis aracına yönelik el bombalı saldırısı sonucu bir polis hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, eyaletin Peşaver şehrindeki Karkhono Market bölgesinde devriyedeki polis aracına yönelik kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından el bombalı saldırı düzenlendi.
Saldırıda bir polis memuru yaşamını yitirdi, 2 sivil yaralandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP), bölgede sivil ve askerlere yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.
Pakistan'da, 16 Aralık 2014'te TTP tarafından, asker çocuklarının da eğitim aldığı Peşaver'deki okula baskın düzenlenmiş, saldırıda 134'ü çocuk 150 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı