Son dakika haberi... Pakistan'da DEAŞ bağlantılı 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi... Pakistan'da DEAŞ bağlantılı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Pakistan'da DEAŞ bağlantılı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, güvenlik güçleri, terör örgütü DEAŞ bağlantılı Laşkar-i Cangvi mensubu 4 teröristi etkisiz hale getirdi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, güvenlik güçleri, terör örgütü DEAŞ bağlantılı Laşkar-i Cangvi mensubu 4 teröristi etkisiz hale getirdi.

Eyaletin Bolan bölgesinde, aldıkları istihbarat üzerine operasyon düzenleyen güvenlik görevlileri ile teröristler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi, 3 terörist ise kaçtı. Kaçan teröristleri arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, yetkililer, etkisiz hale getirilen teröristlerin, terör örgütü DEAŞ bağlantılı Laşkar-i Cangvi örgütüne mensup olduğunu ve Şii Hazara topluluğuna saldırılar düzenlemekten sorumlu tutulduklarını kaydetti.

Merkezi, Pakistan'ın Pencap eyaleti olan Laşkar-i Cangvi, daha önce de Belucistan'da mezhep temelli saldırılar düzenlemişti. Terör örgütü, özellikle Şii Hazara topluluğunu hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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