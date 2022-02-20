Son dakika haberi | Pakistan'da çatışmada 1 asker öldü, 5 saldırgan etkisiz hale getirildi - Haberler
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Son dakika haberi | Pakistan'da çatışmada 1 asker öldü, 5 saldırgan etkisiz hale getirildi

AA, Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Son dakika haberi | Pakistan'da çatışmada 1 asker öldü, 5 saldırgan etkisiz hale getirildi

Son dakika gelişmesine göre Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çıkan çatışmada 1 asker hayatını kaybetti, 5 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çıkan çatışmada 1 asker hayatını kaybetti, 5 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, eyaletin Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik kuvvetleriyle saldırganlar arasında çıkan çatışmada 1 asker yaşamını yitirdi, 5 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Pakistan, Asker, Güncel, Haberler

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