Son dakika haberi | Pakistan'da çatışmada 1 asker öldü, 5 saldırgan etkisiz hale getirildi
AA, Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çıkan çatışmada 1 asker hayatını kaybetti, 5 saldırgan etkisiz hale getirildi.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çıkan çatışmada 1 asker hayatını kaybetti, 5 saldırgan etkisiz hale getirildi.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, eyaletin Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik kuvvetleriyle saldırganlar arasında çıkan çatışmada 1 asker yaşamını yitirdi, 5 saldırgan etkisiz hale getirildi.
Saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel