Son dakika haberi... Pakistan'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi... Pakistan'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Pakistan'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Terörle Mücadele Departmanından yapılan açıklamada, elde ettikleri bir istihbaratı değerlendiren güvenlik güçlerinin Ketta şehrinde düzenlediği operasyon sırasında çatışma çıktığı belirtildi. Çatışmada 4 teröristin etkisiz hale getirildiği, 6'sının ise kaçmayı başardığı aktarıldı. Güvenlik güçlerinin teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği kaydedildi.

Teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bir bilgi verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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