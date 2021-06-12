Son dakika haberi: Pakistan, Cammu Keşmir'de 3 sivilin öldürülmesini şiddetle kınadı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, "Hindistan'ın işgali altındaki Cammu Keşmir'in Baramulla bölgesinde 3 sivilin daha öldürülmesini" şiddetle kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, "Hindistan'ın işgali altındaki Cammu Keşmir'in Baramulla bölgesinde 3 sivilin daha öldürülmesini" şiddetle kınadı.

Çavdri, Cammu Keşmir'de bugün çıkan çatışma sonucu hayatını kaybeden sivillerle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Hint işgal güçlerinin" sözde bir dizi operasyon adı altında Keşmirlilere yönelik yargısız infazlarını yoğunlaştırdığını belirtti.

Sadece bu yıl 55'in üzerinde Keşmirlinin Hint güçlerince öldürüldüğünü belirten Çavdri, Keşmirli gençlerin keyfi şekilde tutuklanmalarının sürdüğünü ifade etti.

Çavdri, Hindistan'ın "acımasızlıklarının" Keşmir halkına boyun eğdiremeyeceğine ve onların iradesini kıramayacağını belirterek Pakistan, Hindistan işgal güçleri tarafından Hindistan'ın işgali altındaki Cammu Keşmir'in Baramulla bölgesinde 3 sivilin daha öldürülmesini şiddetle kınıyor." ifadelerini kullandı.

Pakistan, Cammu Keşmir'de bugün çıkan çatışmada polislerin ayrım gözetmeden ateş açtığını ve 3 sivilin bu sebeple yaşamını yitirdiğini belirtti.

Hint medyasındaki haberlerde ise Cammu Keşmir'in Baramulla bölgesinde direnişçilerin polis ekibine saldırması sonucu çıkan çatışmada 2 polis ve 3 sivilin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı