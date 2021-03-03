Son dakika haberi... Pakistan Başbakanı Han, Parlamento'dan güvenoyu isteyecek

Pakistan Başbakanı İmran Han, Senato seçiminin ardından muhalefetten gelen istifa çağrıları üzerine Parlamento'dan güvenoyu isteyecek.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, başkent İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Başbakan Han'ın güvenoyu istemeye karar verdiğini belirtti.

Kureyşi'nin açıklaması, 11 partiden oluşan muhalefet ittifakının Senato seçiminin ardından Başbakan Han'ın istifasını istemesi ve seçim sonucunda Senato'daki dengelerin değişmesi nedeniyle erken seçim talep etmelerinin ardından geldi.

Muhalefetin taleplerini reddeden Kureyşi, Han'ın güven oylamasına kadar göreve devam edeceğini söyledi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Senato'daki 48 koltuktan 18'ini almayı başardı. Muhalefetteki Pakistan Halk Partisi (PPP) 8, Pakistan Müslüman Ligi - Navaz (PML-N) ise 5 koltuk aldı.

Senato seçimlerinde İslamabad için yarışan muhalefet ittifakının ortak adayı olan eski Başbakan Yusuf Rıza Gilani, 169'a karşı 164 oyla Maliye Bakanı Abdul Hafız Şaik'i mağlup etti.

Siyasi analistler, Başbakan Han'ın Şaik'i aktif olarak desteklemesine rağmen Senatonun kilit koltuğunun kaybedilmesini iktidar partisi için büyük bir darbe olarak görüyor.

Gilani, Senato'nun başkanlık görevi için en güçlü aday olarak gösteriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya