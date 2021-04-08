Son dakika haberi... Pakistan Başbakanı Han'dan, yerel paralarla işleme imkan verecek "D-8 ödeme kartı" fikrine yeşil ışık

Son dakika haberine göre Pakistan Başbakanı İmran Han, yerel para birimlerinde işlem yapılmasını sağlayacak "D-8 ödeme kartı" gibi fikirleri memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, yerel para birimlerinde işlem yapılmasını sağlayacak "D-8 ödeme kartı" gibi fikirleri memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'na canlı bağlantıyla katılan Han, burada yaptığı açıklamada, D-8'in vizyonunun gerçekleştirilebilmesi için 5 maddelik bir yol haritası teklifinde bulundu.

Han, 100 milyar dolar civarında olan D-8 arası ticaret formunu 2030'a kadar 500 milyar dolara çıkarma hedefine ulaşmak için somut adımlar atmayı önerdi.

D-8 ülkelerinden Kovid-19 yardım tedbirlerini desteklemelerini isteyen Han, yerel para birimlerinde işlem yapılmasını sağlayacak D-8 ödeme kartı gibi fikirleri memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Han, D-8'in bir gençlik stratejisi geliştirmesi gerektiğine işaret ederek, eğitim kurumları arasında burs, yetenek gelişimi, eğitim, ortak araştırma ve bilim, teknoloji ve yenilik alanında değişim programları gibi bağlantıların kurulmasının önemini vurguladı.

D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'nda üye ülkeler arasındaki ticareti kolaylaştıracak "D-8 kredi kartı", "takas sistemi" ve D-8 ödeme kartı gibi öneriler gündeme gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı