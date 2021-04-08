Son dakika haberi... Pakistan Başbakanı Han'dan, yerel paralarla işleme imkan verecek "D-8 ödeme kartı" fikrine yeşil ışık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Pakistan Başbakanı Han'dan, yerel paralarla işleme imkan verecek "D-8 ödeme kartı" fikrine yeşil ışık

Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Pakistan Başbakanı Han'dan, yerel paralarla işleme imkan verecek 'D-8 ödeme kartı' fikrine yeşil ışık

Son dakika haberine göre Pakistan Başbakanı İmran Han, yerel para birimlerinde işlem yapılmasını sağlayacak "D-8 ödeme kartı" gibi fikirleri memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, yerel para birimlerinde işlem yapılmasını sağlayacak "D-8 ödeme kartı" gibi fikirleri memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'na canlı bağlantıyla katılan Han, burada yaptığı açıklamada, D-8'in vizyonunun gerçekleştirilebilmesi için 5 maddelik bir yol haritası teklifinde bulundu.

Han, 100 milyar dolar civarında olan D-8 arası ticaret formunu 2030'a kadar 500 milyar dolara çıkarma hedefine ulaşmak için somut adımlar atmayı önerdi.

D-8 ülkelerinden Kovid-19 yardım tedbirlerini desteklemelerini isteyen Han, yerel para birimlerinde işlem yapılmasını sağlayacak D-8 ödeme kartı gibi fikirleri memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Han, D-8'in bir gençlik stratejisi geliştirmesi gerektiğine işaret ederek, eğitim kurumları arasında burs, yetenek gelişimi, eğitim, ortak araştırma ve bilim, teknoloji ve yenilik alanında değişim programları gibi bağlantıların kurulmasının önemini vurguladı.

D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'nda üye ülkeler arasındaki ticareti kolaylaştıracak "D-8 kredi kartı", "takas sistemi" ve D-8 ödeme kartı gibi öneriler gündeme gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Meral Akşener Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Demet Özdemir Murat Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Gökhan Töre Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Pakistan Başbakanı Han'dan, yerel paralarla işleme imkan verecek "D-8 ödeme kartı" fikrine yeşil ışık - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 17:48:07. #1.15#
title