Son dakika haberi: Pakistan Başbakanı Han'dan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin bölgesel bloka dönüşmesi teklifi
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Son dakika haberi: Pakistan Başbakanı Han'dan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin bölgesel bloka dönüşmesi teklifi

Son dakika haberi: Pakistan Başbakanı Han'dan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin bölgesel bloka dönüşmesi teklifi
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Pakistan Başbakanı İmran Han, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üye ülkelerinin tüm bölgeyi geliştirmek için Avrupa Birliği (AB) gibi bölgesel bloka dönüşmesini teklif etti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üye ülkelerinin tüm bölgeyi geliştirmek için Avrupa Birliği (AB) gibi bölgesel bloka dönüşmesini teklif etti.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da dün başlayan ve bugün sonra eren Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) İkinci Genel Konferansı'nın kapanış oturumunda konuşan Han, "(EİT olarak) Toplam nüfusumuz 450 milyonun üzerinde, büyük bir potansiyelimiz var ve eğer sorunlarımızı çözebilirsek bu bölge büyük bir güce dönüşebilir." dedi.

Han, EİT üye ülkelerinin tüm bölgeyi geliştirmek için AB gibi bölgesel bloka dönüşmesini teklif etti. Han, bölgesel blokun ülkelerin kalkınmasına yardımcı olabileceğini ve tüm üyeleri gelişmiş ülke olan AB'nin bunun açık bir örneğini teşkil ettiğini söyledi.

EİTPA başkanlarının oy birliği ile kabul ettiği bildiride Keşmir ve Filistin meselelerinin yanında durulmasına atıfta bulunan Han bunun büyük bir adım olduğunu vurguladı.

EİTPA'ya Keşmir ve Filistin teşekkürü

Han, BM Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen Keşmir ve Filistin halkının haklarından hala mahrum olduğuna dikkati çekerek EİTPA başkanlarına hitaben "Bugün bu adaletsizliğe karşı açık bir duruş sergilediğiniz için size müteşekkirim." ifadesini kullandı.

Bölgenin, iklim değişikliğinin en kötü etkileriyle karşı karşıya kaldığını anımsatan Han, EİT ülkelerine iklim meselelerinde birbirleriyle iş birliği yapma çağrısında bulundu.

Afganistan'da barış içi el ele vermek gerekiyor vurgusu

Han, Afganistan'daki barışın bölgesel bağlantı için önemli olduğunun altını çizerek tüm bölge ülkelerinin Afganistan'a barışı getirmek için el ele vermesi gerektiğini söyledi.

Afganistan'da barışçıl siyasi uzlaşı için EİT ülkelerinin yardım etmesinin önemine işaret eden Han, aksi halde ABD'nin bölgeden çekilmesiyle yeni bir terör dalgasının tetiklenebileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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Son dakika haberi: Pakistan Başbakanı Han'dan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin bölgesel bloka dönüşmesi teklifi - Haberler
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